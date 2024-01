Atalanta, Bakker dice no anche alla Roma! Vuole imitare Holm e rilanciarsi sul mercato

Decisione inaspettata in casa Atalanta: Mitchel Bakker, che da un mese non scende in campo ed è ormai ai margini del progetto nerazzurro, ha rifiutato tutte le proposte per rimanere a Bergamo. Anche quelle più allettanti, dal Monza al Torino, dal Sassuolo all'Udinese fino alla Roma.



Il suo obiettivo è chiaro: seguire le orme del compagno di reparto Holm che, sul versante opposto del centrocampo, in un mese ha ribaltato tutti i pronostici strappando la maglia da titolare sia a Zappacosta che ad Hateboer a suon di prestazioni d'oro, gol e assist. Anche lo svedese ci ha messo un po' per integrarsi, da settembre a dicembre ha collezionato solo spezzoni, senza atleticità, cross e senso del campo. Oggi è rinato e Bakker vuole imitare la sua ascesa ripagando la fiducia dei Percassi.



In estate infatti il suo era stato il primo investimento: 10 milioni di euro al Bayer Leverkusen e un passato al Psg che prometteva un nuovo Gosens a Bergamo. Così non è stato: Bakker non ha mai rodato ed è stato addirittura estromesso un paio di volte dalla panchina perché mister Gasperini l'ha visto troppo distratto negli allenamenti settimanali. Lo stesso tecnico nerazzurro preferisce spostare Zappacosta sulla sinistra per dare un ricambio a Ruggeri.



La sfida quindi è tutt'altro che facile, anche perché la sua valutazione è già scesa di 2 milioni e non sarà semplice rialzarla da qui ai prossimi cinque mesi.