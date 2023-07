Il nuovo esterno sinistro dell'Atalanta Mitchel Bakker ha parlato a Dazn delle sue prime impressioni dal ritiro a Clusone: "Sono in un’ottima condizione fisica, devo esercitarmi a correre in avanti e indietro per novanta minuti, il mister mi dice che devo migliorare sotto quest’aspetto. Spero di arrivare preparato ad inizio stagione, sono positivo”.



“L’Atalanta è sempre stata tra le prime cinque, è una squadra forte. Avere dei compagni olandesi mi facilita nell’inserimento. Quello che posso dare? Mentalità, qualità, gol e assist… Amo attaccare, ma devo pensare anche alla fase difensiva. Mi considero veloce” ha aggiunto l’esterno nerazzurro.