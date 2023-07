“Bakker è quello che ha trovato più difficoltà finora”. Mister Gasperini traccia un bilancio sui nuovi arrivati e, elogiando l’atteggiamento del centrocampista Adopo e l’esperienza del difensore Kolasinac, tira invece le orecchie all’esterno sinistro olandese acquistato dal Bayer Leverkusen. Il classe 2000 è stato finora l’unico acquisto effettivo dell’Atalanta (pagato 10 milioni di euro, mentre gli altri nuovi arrivati sono approdati a parametro zero), ma paradossalmente è l'unico a non aver ancora convinto il tecnico nerazzurro.

CAMBIO DI PROGRAMMA - “A me piace correre, fare gol e assist ma so che devo anche difendere, Gasperini mi ha già detto che devo correre avanti e indietro per 90’ e che devo migliorare in questo”. È lo stesso Bakker, dal ritiro estivo di Clusone dove è stato testato in tre amichevoli, a rivelarlo. Nell’ultimo test, contro il Locarno, gli è stato preferito il difensore, adattabile esterno sinistro, Kolasinac, dal 1’. E chissà che il Gasp non sia già costretto a un cambio di ruoli.

BLOCCO SUL MERCATO - Bakker aveva già avuto difficoltà nell’uno contro uno con Hateboer nella gara di Europa League, dove il suo Bayern Leverkusen era stato eliminato dall’Atalanta. Ora l’esterno è passato dall’altra parte della barricata, il collega sulla destra è diventato il suo appiglio insieme a de Roon e Koopmeiners, il trio connazionale che lo sta aiutando a integrarsi. “Sarà una questione di lingua...”, rimarca Gasperini cercando delle attenuanti. Un avviso per Bakker, che ora deve lavorare sodo e farsi capire almeno sui campi di Zingonia se vuole conquistarsi la fiducia dell’allenatore. In attesa che comprenda il modo di giocare della Serie A, per l’ex Psg è la prima volta in Italia, e il lessico gasperiniano, il tecnico cerca di trattenere Maehle e Ruggeri, già ambientati sulla fascia sinistra, dove all’occorrenza può correre anche Zappacosta. Per Ruggeri si è fatto avanti il Milan in cerca dell’erede di Theo; il prezzo è fissato sui 15 milioni.