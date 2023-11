Dopo soli 55' giocati in stagione, tutti da subentrato e di cui appena 13' in Europa League, l'esterno sinistro dell'Atalanta Bakker ieri sera ha debuttato da titolare con la maglia nerazzurra nell'importante partita con lo Sturm Graz che è valsa la qualificazione.



Ex Psg, il tecnico nerazzurro dopo quattro mesi di rodaggio l'ha ritenuto pronto dal 1' per fare la differenza sulla corsia sinistra, orfana del mancino Ruggeri, infortunato. Il bergamasco probabilmente non ce la farà a rientrare per domenica, per cui si apre un dubbio sulla fascia: ridare fiducia all'olandese, autore non di una prova sopraffina ma comunque senza errori, oppure spostare Zappacosta sulla sinistra e lanciare Hateboer a destra. Un'incognita che mister Gasperini sta risolvendo in queste ore, quando l'Atalanta è attesa a Zingonia per il pranzo e il lavoro di scarico pomeridiano in preparazione al match con l'Udinese.