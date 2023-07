Mitchel Bakker è l'ultimo arrivo ufficiale in casa Atalanta. L'esterno olandese ha parlato ai microfoni ufficiali della società: "Ho scelto l’Atalanta perché mi piaceva come società. Ho parlato con persone che ci lavorano e mi hanno dato una buonissima impressione - spiega - Ricordo l’anno scorso quando li ho affrontati, le sensazioni che ho avuto sono state fondamentali per il mio arrivo all’Atalanta”.



Lui ha già affrontato la Dea, con la maglia del Bayer Leverkusen: “L’atmosfera quando abbiamo giocato qui era meravigliosa, anche lo stadio è bello. Ho giocato due partite contro l'Atalanta, tutt’altro che facili - spiega Bakker - Ho parlato con Koopmeiners della città e del club, me ne ha parlato molto bene. Spero di giocare il più possibile". Ai tifosi, il messaggio è chiaro: "Spero di vedervi presto allo stadio”.