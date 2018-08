Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta, parla a L'Eco di Bergamo del suo momento: "I bambini gridano il mio nome? Per me questa è la gioia più grande, un'emozione fortissima. Anche questa è la bellezza del calcio e poi significa che sto facendo qualcosa di buono. Gasperini? Con Brambilla della Primavera, sono fondamentali. Cerco sempre di instaurare un dialogo con gli allenatori, chiedo quello che devo fare, i movimenti, le scelte tattiche. Ho tanto da imparare".



SU BERGAMO - "Come mi trovo? Molto bene, mi piace soprattutto la tranquillità. Vado a Orio. Faccio passeggiate in centro nel tempo libero. La gente quando entro in un ristorante mi riconosce e mi dice:"Ehi, ciao Barrow". C'è tanto affetto, ma senza eccessiva pressione. Bergamo è l'ambiente ideale".