Musa Barrow, attaccante rivelazione dell'Atalanta e corteggiatissimo sul mercato, ha parlato a Repubblica della sua prima stagione in Serie A e del futuro: "Nel tunnel incroci gli avversari, ho visto da vicino Icardi e mi sono detto: voglio essere come lui. Con la Lazio mi sono voltato, c'era Milinkovic-Savic e ho pensato: lui vorrà fare qualcosa per il suo nome ma anche io devo fare qualcosa per il mio se voglio essere alla sua altezza".



DALL'ESORDIO A ZIDANE - "Valgo già 20 milioni? Come dice Cristian Raimondi, questo è il prodigio del calcio. Il mio esordio in Serie A a Crotone? Quando Gasperini mi chiama per entrare sono emozionato, anche troppo. Diventano decisive le parole di Gollini, il portiere di riserva che era in panchina con me, "calmati, vai e gioca come sai, questo è il tuo giorno", ho tirato un sospiro di sollievo mi sono messo tranquillo. Il mio idolo da bambino? Zidane, tanto che mi ero tagliato i capelli sopra visto che lui non li ha. I buu razzisti? Mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro".