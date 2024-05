Atalanta-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Gasperini sorprende, c'è Lookman e arretra Koopmeiners

Ci siamo, scocca l'ora della. Alle 21si affrontano alla Dublin Arena di Dublino nell'ultimo atto della competizione.La squadra di Gian Piero Gasperini ha subito una sola sconfitta in questa edizione, quella indolore contro il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale, e ha eliminato il Marsiglia in semifinale.Ancora imbattute invece le Aspirine di Xabi Alonso che, dopo aver superato la Roma nel precedente turno, puntano a chiudere la stagione senza alcuna sconfitta in tutte le competizioni.- Gasperini sorprende tutti: Koopmeiners arretra in mediana per sostituire l'infortunato De Roon, il tridente offensivo è composto da De Ketelaere, Scamacca e Lookman..

Xabi Alonso punta su Wirtz come falso nove con Frimpong e Adli ai suoi lati. Palacios con Xhaka in mezzo, a sinistra Grimaldo e a destra Stanisic.: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. All. Xabi Alonso.