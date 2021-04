L’Atalanta, oltre che proporre un bel gioco e avere l'attacco più proficuo della Serie A a quota 78, è una delle formazioni più disciplinate del campionato 2020/2021: i 57 cartellini gialli incassati in questo campionato dai nerazzurri, come analizza L’Eco di Bergamo, costituiscono infatti il terzo valore più basso dopo l’Udinese con 55 e l’Inter con 53. Il Milan ha invece incassato 71 gialli, la Juventus 67 e il Napoli 63.



ZONA GIALLA- La più punita però è la Lazio, con ben 85 ammonizioni, seguita da Spezia e Parma con 82, dal Benevento con 79 e dal Crotone con 77. La differenza è abissale: i biancocelesti in media hanno preso 2,7 cartellini gialli a partita, a fronte dell’1,7 dell’Atalanta. Roma a parte, con il rosso a Gosens, nelle ultime gare contro Udinese e Bologna la Dea è uscita indenne e ad oggi l’unico nerazzurro in diffida è Remo Freuler, arrivato a 4 gialli.



CONTO IN ROSSO- Per quanto riguarda le espulsioni, i nervi più tesi del campionato sono quelli della Juve, che in questa stagione non sta rendendo come ci si aspettava e ora è scivolata dietro la Dea in classifica. L’Atalanta invece primeggia anche in questa classifica, ma è in buona compagnia con Inter, Verona, Genoa e Parma, tutte a una sola espulsione.