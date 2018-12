Etrit Berisha, portiere dell'Atalanta, ha parlato attraverso il sito ufficiale della Dea in vista della gara di questa sera contro il Napoli: "Finora abbiamo fatto delle ottime partite contro di loro, vincendo al San Paolo sia due anni fa in campionato che l'anno scorso in Coppa Italia. Abbiamo perso l'ultima in casa, ma non era stata una partita facile sia per noi che per loro: per fare risultato, dobbiamo ripetere una grande prestazione. La gara all'Atleti Azzurri d'Italia dopo la vittoria contro l'Inter? Sentiamo molto il sostegno del pubblico, sia allo stadio che fuori quando magari incontriamo la gente per strada. Abbiamo dei tifosi che ci danno sempre una grossa mano. Sia loro che noi abbiamo il sogno di tornare in Europa, però per il momento non dobbiamo pensarci, ma concentrarci su una partita per volta. Adesso non abbiamo l'Europa League come l'anno scorso quando si giocava ogni tre giorni. Vuol dire che abbiamo più possibilità di allenarci e preparare nel modo migliore le partite. E naturalmente se facessimo anche con il Napoli una buona prestazione e magari un risultato positivo come con l'Inter, aumenterebbe la fiducia e la consapevolezza. E da quando sono arrivato a Bergamo, l'Atalanta ha dimostrato di poter fare partite come quelle con l'Inter".