Sono già in vendita i tagliandi relativi alla sfida di sabato sera tra Torino e Atalanta, allo stadio 'Olimpico Grande Torino' con calcio d'inizio alle ore 20,45. Il costo di un ticket per il settore ospiti, dedicato ai tifosi nerazzurri, è di 20 euro (ridotto a 10 euro per gli under 16) ed è acquistabile tramite il circuito 'Vivaticket' dai possessori della 'Dea Card'. La società granata ha già comunicato, inoltre, che - come da normativa vigente - sarà "obbligatorio esibire il Green Pass per accedere all'impianto".