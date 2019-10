Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio per l'Atalanta. Dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini in seguito alla vittoria con il Lecce, la squadra riprende la preparazione a Zingonia in vista della trasferta del prossimo 19 ottobre a Roma contro la Lazio. Assenti i 13 nazionali: Barrow, Castagne, De Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Ilicic, Kjaer, Malinovskyi, Pasalic, Ibanez, Muriel e Duvan Zapata.



Intanto Gosens sta convincendo il ct della Germania, Low. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, presto arriverà il rinnovo del contratto - almeno - fino al 2023. E tanti saluti allo Schalke, club che in estate offrì un milione di euro per l’ingaggio pur di portarlo in Bundesliga.