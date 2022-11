Domani partiranno da Bergamo per Boston, l’a.d. di Atalanta Luca Percassi, mister Gian Piero Gasperini, gli uomini del mercato Tony D’Amico e Lee Congerton, il dottor Riccardo Del Vescovo e Sudarshan Gopaladesikan, l’analista ingaggiato per sviluppare l’apporto della tecnologia applicata al calcio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che ad accoglierli ci sarà Steve Pagliuca, il co-presidente nerazzurro e socio dei Percassi, che dieci giorni fa era a Bergamo per Atalanta-Inter.



Una missione di tre giorni, per fare un punto sugli obiettivi stagionali e gli eventuali interventi sul mercato, la chiave sarà trovare un punto d’incontro fra il pensiero del tecnico e quello della società. Sfoltire la rosa per puntare sui giovani, può essere un’opportunità che però dipenderà dalle richieste dei club interessati ai veterani nerazzurri.