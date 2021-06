L'Atalanta è a caccia di un rinforzo d'attacco d'esperienza, capace di integrarsi in fretta e dare il cambio nel tridente ai vari Muriel, Zapata, Malinovskyi e Miranchuk. Questi ultimi, in particolare, hanno la peculiare caratteristica di essere mancini: per questo, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, la pedina in arrivo prediligerà calciare di destro.



30 MILIONI SOLO SE...- Anche per questo l'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga fa proprio al caso dell'Atalanta: l'ostacolo rimane il prezzo, fissato a 30 milioni, un esborso importante che fa tentennare i Percassi. Il ventiquattrenne ivoriano unisce qualità a velocità e sarebbe perfetto per l’esterno sinistro del fronte offensivo nerazzurro, ma la dirigenza orobica è disposta a offrire sul piatto la maxi cifra solo a una condizione: in caso di partenza e cessione di Josip Ilicic. Atalanta e Sassuolo sono quindi in attesa del primo passo concreto della Lazio.