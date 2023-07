Il futuro di Rasmus Hojlund tiene banco in casa Atalanta, ma c'è un altro attaccane può salutare Bergamo nelle prossime ore: Jérémie Boga. Il calciatore ivoriano classe '97 non è un punto fermo nel progetto di Gasperini e il Nizza ora sta accelerando per regalarlo a Farioli.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa tra la Dea e gli Aiglons è concreta e in fase avanzata, l'ex Sassuolo può trasferirsi in Francia in un'operazione vicina ai 20 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Ultimi dettagli, Boga può lasciare l'Atalanta e ripartire dal Nizza.