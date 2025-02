Atalanta-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

domani sera alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Come ha sottolineato spesso mister Gasperini, per i nerazzurri si tratta del terzo confronto in neanche sette giorni. I bergamaschi, che lo scorso anno hannoparticolarmente a passare il turno: gli emiliani non perdono dall'anno scorso e sono reduci da sette risultati utili di fila in tutte le competizioni.

Partita: Atalanta-BolognaData: martedì 4 febbraioOrario: 21.00Canale tv: Italia 1Streaming: sportmediaset.it, Mediaset Infinity.Mister Gasperini, in piena emergenza difensiva, tira un sospiro di sollievo per l'arrivo dell'ex del match, che può schierare subito titolare. In porta dovrà affidarsi a, Carnesecchi avrà bisogno di un paio di settimane per riprendersi dal suo infortunio, mentre anche in attacco ha un innesto in più:, che ha scelto la maglia numero 70. L'altro ex del match, sponda rossoblù questa volta, non ce la fa:il tecnico Italiano potrebbe lanciare in attacco Odgaard trequartista centrale. In porta dovrebbe giocare il 25enneesordio nella lista dei convocati invece per l'ex Milan Calabria.

Rui patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, de Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, De Ketelaere. All. Gasperini.Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.La sfida fra Atalanta e Bologna sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset, in particolare su Italia 1.Atalanta -Bologna sarà visibile anche in diretta streaming da Mediaset attraverso il suo servizio Mediaset Infinity e il suo sito sportmediaset.it.

La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero.