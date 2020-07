Dopo il pari contro l'Hellas Verona, l'Atalanta di Gasperini vuole riprendere la sua corsa e, nell'anticipo delle 19.30 della 35esima giornata di campionato, ospita un Bologna ancora tramortita dall'1-5 contro il Milan e che ha collezionato soltanto 2 punti nelle ultime 4 giornate. Per i nerazzurri è ancora concreta la possibilità di inseguire il secondo posto attualmente di proprietà dell'Inter.



Senza lo squalificato Hateboer e un Ilicic in ritardo di condizione, Gasperini è orientato a puntare ancora sul terzetto Gomez-Malinovskyi-Zapata, col ballottaggio aperto in mezzo al campo tra Freuler e Pasalic. Castagne a destra e Gosens a sinistra appaiono invece le scelte obbligate sulle corsie laterali.



Nel Bologna, Krejci sostituirà lo squalificato Dijks, mentre restano fuori Bani e Schouten. Skov Olsen è in vantaggio su Orsolini per completare il tridente formato da Palacio e Barrow.





ATALANTA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI:



Atalanta: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler (Pasalic), Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.



Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.



Arbitro: La Penna



Tv: 19.30 Sky 202, 249 e 251