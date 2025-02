Getty Images

Atalanta-Bologna LIVE dalle 21

5 minuti fa



Chiusa definitivamente la sessione di mercato di gennaio, i riflettori si accendono di nuovo sul campo. Stasera a Bergamo si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfiderà il Bologna che nel 2025 non ha ancora mai perso: considerando tutte le competizioni, i rossoblù hanno totalizzato tre vittorie e quattro pareggi nelle ultime sette partite; l'ultima sconfitta è quella in campionato contro il Verona in casa a fine dicembre. I nerazzurri arrivano da due pareggi nelle ultime due partite con Torino e Barcellona, la vincente della gara di oggi in semifinale sfiderà una tra Juventus ed Empoli (in programma mercoledì 26 alle 21).