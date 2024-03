Atalanta-Bologna, sfida formato Champions: per i bookie Gasperini vede il sorpasso su Thiago Motta

Atalanta-Bologna, la sfida che non ti aspetti con in palio un posto in Champions League. La squadra di Thiago Motta è lanciatissima, reduce da cinque vittorie di fila, e proverà a consolidare la quarta posizione, ma secondo i betting analyst Gian Piero Gasperini vede il sorpasso, con il segno «1» proposto a 1,93. Per i rossoblù, che hanno battuto la Dea negli ultimi due testa a testa, si sale invece a 4, mentre il pareggio si attesta a 3,45. Nonostante entrambe le squadre siano reduci da ottime prestazioni anche in termini realizzativi (tolti gli ultimi due confronti di San Siro per l’Atalanta), secondo i bookie sarà la tensione dell’altissima posta in palio a prevalere: ecco, quindi, che è l’Under a prevalere sull’Over, rispettivamente a 1,75 e 1,97. Equilibrio quasi perfetto, invece, tra Goal, proposto a 1,82, e No Goal, a 1,87. Ne consegue che per gli esperti i risultati più probabili siano l’1-1 (a 6,70) e l’1-0 (a 6,75), con il 2-1 a seguire a distanza (a 8,75); ancora più defilato lo 0-2, esito dell’ultima sfida al Gewiss Stadium e proposto ora a 23,50.