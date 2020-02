Il conto alla rovescia è sempre più vicino, la gara valida come andata degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Valencia è infatti in programma mercoledì 19 febbraio alle 21 a San Siro.



I biglietti per assistere alla partita stanno andando a ruba, tanto che fino a oggi risultano già venduti quasi 37mila tagliandi, per la precisione 36.502. Tutto esaurito invece il settore ospiti dello stadio Mestalla per il ritorno in programma il 10 marzo.