Filtrava ottimismo dopo le dichiarazioni dell'allanatore dell'Atalanta Gasperini nel giovedì sera europeo, e invece, a distanza di due giorni, le sensazioni che arrivano a Zingonia oggi sono molto diverse. Il difensore di sinistra Kolasinac infatti sente ancora fastidio alla caviglia, infortunio rimediato nello scontro di gioco con Osimhen, e ad oggi ha meno della metà delle chance di farcela per la Salernitana, gara di scena lunedì sera alle 20.45 al Gewiss Stadium.



Per ora le percentuali sono 55% no, 45% sì, anche se ci sono ancora le sedute di domani e lunedì mattina. La sua assenza non è quindi ancora certa, ci sono dei margini, ma la decisione verrà presa anche considerando l'importantissima gara contro il Bologna del 23 dicembre al Dall'Ara, ormai scontro europeo. Out sicuri con la Salernitana sono invece Touré, Toloi, Palomino e Scamacca.