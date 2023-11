L'Atalanta non sorride in vista dello Sporting. Le basta un solo punto per passare alla qualificazione diretta ma il reparto difensivo piange perché l'infermeria è piena e non riesce a svuotarsi.



Non è emergenza difesa solo perché il difensore di sinistra, Kolasinac, dovrebbe farcela appena in tempo, avendo lavorato oggi per buona parte della seduta in gruppo. Poche speranze, anche se non del tutto tramontate, per Zappacosta, mentre Toloi, Palomino e Touré saranno certamente out. Il tecnico di Grugliasco ha quindi gli uomini contati in difesa: Scalvini sulla destra della retroguardia per cercare la profondità, Djimsiti centrale e Kolasinac sulla sinistra.