Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League dell'Atalanta. Nuovo stop per il difensore argentino José Luis Palomino, sottoposto quest'oggi a nuovi esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di grado intermedio (di tipo 3B) del muscolo semitendinoso della coscia sinistra: il centrale starà fuori circa un mese.