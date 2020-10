Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta. Nel corso della partita vinta 2-1 con il Crotone, infatti, si sono infortunati sia Hans Hateboer che Cristian Romero.



Al 68' l'esterno olandese si è fermato, toccandosi l'inguine: immediatamente sostituito con Sutalo, il problema sembra dunque essere muscolare.



Pochi minuti dopo è toccato invece a Romero che, dopo un tentato anticipo (che gli è costato un giallo) si è bloccato, anche lui per un problema all'inguine. Il difensore è stato sostituito da Gasperini con Palomino. Anche Toloi è a rischio, dopo una botta presa durante la partita.



I giocatori si sottoporranno ora agli esami del caso, che chiariranno l'entità degli infortuni e, di conseguenza, i tempi dell'eventuale stop. E tra tre giorni l'Atalanta (già priva di Gosens) sfida il Liverpool in una gara già importantissima per la qualificazione agli ottavi di Champions League.