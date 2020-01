Una giornata migliore di quella di oggi non la poteva chiedere per il suo 62° compleanno. Una domenica libera, per prima cosa, dopo una serata magica nella sua Torino in cui i suoi gli hanno regalato sette gol, tre punti e persino due rigori, il suo incubo, trasformati. Da quando siede sulla panca nerazzurra, l’Atalanta ha portato a casa 10 vittorie nel campionato di Serie A con un minimo di cinque gol di scarto.



Ha scoperto e lanciato diversi giovani talenti, da Gagliardini a Kessie, da Cristante a Gosens e Freuler. Per non parlare di Djimsiti, dalla panchina promosso ormai titolare fisso e ministro della difesa, e senza dimenticarci di Ilicic che bravo già lo era ma che con il Gasp ha trovato la continuità che gli è sempre mancata. Ha condotto l’Atalanta da una salvezza certa e ormai abitudinaria alle emozioni dell’Europa, alla tesissima finale di Coppa Italia, alla storica Champions League. E non è ancora finita, perché la sua Dea continua a stupire, migliore attacco del campionato, e lui ha scelto di restare.



Per questo oggi tutti i bergamaschi hanno riservato un augurio a quello che ormai qui viene già definito “il miglior allenatore della storia dell’Atalanta”. Chi ha brindato con una bottiglia di vino ricalcante la sua effige, chi dedicandogli un post col murales a lui dedicato tra le vie di Bergamo. Sessantadue anni e ancora tanto da dire, soprattutto nella stagione in corso, la quarta nella terra orobica: un compleanno dal sapore europeo perché da ieri, l’ha detto ai microfoni a fine partita, sta già pensando al Valencia (19 febbario-10 marzo) e a quei quarti di Champions che potrebbero presto diventare l’ennesimo traguardo conquistato sotto le Mura di Città Alta.