Atalanta, buone notizie per Gasperini: Maldini parzialmente in gruppo, le ultime per il Venezia

, reduce dal grande successo ottenuto (per 5-0) sul campo dell’Empoli e impegnata – nel corso della prossima giornata di sabato – in una sfida casalinga contro il Venenzia, valida per la 27a giornata di Serie A.Le buone notizie arrivano direttamente dall’infermeria, con un giocatore che si avvicina sempre di più a tornare a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini., infatti, durante l’allenamento odierno,, ricordiamo,, quasi tre settimane fa. Sino a ora, l’ex Milan e Monza ha disputato una sola partita con la maglia orobica sulle spalle, subentrando a Mateo Retegui nel quarto di finale di Coppa Italia, perso contro il Bologna.

Per i restanti infortunati di casa Atalanta: Hien, Scalvini, Scamacca e Kossounou hanno svolto solamente terapie. Bisognerà attendere per rivederli in campo, a differenza dicheche era uscito dal terreno di gioco di Empoli a diciotto minuti dall'inizio della ripresa per un dolore alla caviglia sinistra (sostituito da Toloi). Già ieri il difensore albanese, che pur diffidato era riuscito a non farsi ammonire, non destava preoccupazioni e oggi si è potuto allenare in gruppo. Dovrà stare attento al cartellino sabato pomeriggio: