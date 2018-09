Prosegue il percorso di avvicinamento dell'Atalanta in vista della sfida contro la Spal in programma per lunedì sera alle 20.30. Buone notizie per Toloi che recupera. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale.



I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio a Zingonia in vista del posticipo contro la Spal, in programma lunedì sera alle 20,30. Rientrati tutti i nazionali, mister Gian Piero Gasperini ha potuto dirigere l'allenamento con la rosa al completo. Toloi, che nei giorni scorsi aveva accusato un fastidio al retto femorale, ha ripreso ad allenarsi con i compagni.