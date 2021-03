Nel corso dell'allenamento odierno il difensore ventenne dell'Atalanta Bosko Sutalo si è allenato regolarmente con la squadra sul campo: con l'Udinese, sabato alle 15 al Gewiss Stadium, ci sarà. Mister Gian Piero Gasperini, come riporta Atalanta.it, ha diretto una seduta questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia.



HATEBOER- Terapie e palestra invece per Hans Hateboer, appena tornato dall'Olanda dove ha tolto il tutore, ora si dovranno valutare le nuove tempistiche per il suo rientro lungo l'out di destra. I nerazzurri torneranno al lavoro domani pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.