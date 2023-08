Quando sembrava in dirittura d'arrivo, la trattativa che avrebbe dovuto portare il capitano del Torino, Alessandro Buongiorno, all'Atalanta si è arenata. I due club sono coinvolti in una maxi operazione in cui rientrano anche Zapata e Soppy. Ma se per questi si sta riuscendo ad andare a dama - faranno oggi le visite mediche, mentre Miranchuk, che pure sembrava potesse essere nella trattativa, dovrebbe rimanere a Bergamo - per il difensore italiano invece è arrivato il dietrofront. Una scelta definitiva con i nerazzurri che stanno ora valutando altri profili, con Isak Hien del Verona in pole position.



LA RICOSTRUZIONE - Ma cos'è successo? Da quanto appreso da calciomercato.com, l'affare tra Atalanta e Torino era pressoché chiuso. A farlo rallentare, e poi naufragare, è stato un tentennamento del giocatore. Buongiorno infatti ha chiesto tempo sino alle 12 di oggi, fatto che ha mandato su tutte le furie i bergamaschi che quindi si sono tirati indietro. La richiesta della proroga non è piaciuta ai dirigenti dell'Atalanta che avevano incassato solo poche ore fa un sì totale e convinto del giocatore. Poi il ripensamento, le ore di riflessione e un affare dai contorni economici anche molto elevati che sfuma. Succede questo ed altro nelle ultime frenetiche ore di calciomercato.