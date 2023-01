Dopo il trequartista Ruslan Malinovskyi, anche il difensore Merih Demiral potrebbe lasciare l'Atalanta. In queste ore l'ad Luca Percassi, molto amico del presidente dell'Inter Steven Zhang, sta trattando col club nerazzurro sulla formula del trasferimento.



Il difensore turco, 24 anni di maturità ed esperienza per la difesa a tre di Inzaghi, era stato riscattato la scorsa estate dal club orobico alla Juve per 20 milioni di euro, ed era già finito nei radar dell'Inter. Mister Gasperini vorrebbe limare un po' la rosa lunga di 24 giocatori e la difesa è un reparto affollato: il trio titolare è capitan Toloi, Scalvini e Palomino, e all'occorrenza ci sono il giovane Okoli e Djimsiti, per cui Demiral rischia di fare panchina. Nelle sei partite di gennaio 2023, Demiral ha in effetti collezionato solo 123' totali, in media 20,5' a match, non partendo mai titolare.