L'Atalanta di Gian Piero Gasperini deve ripartire dall'ottavo posto raggiunto nell'ultimo campionato, con l'obiettivo di ritrovare le competizioni europee. Diverse le trattative già in ballo nei diversi reparti del campo, sia in entrata che in uscita: a tal proposito, Matteo Lovato - l'ultima stagione al Cagliari, retrocesso in Serie B - è pronto a partire nuovamente, per giocare con continuità. Bologna (con l'appena arrivato Sartori, ex nerazzurro), Verona (sarebbe un ritorno) e Salernitana le squadre interessate al difensore classe '00, sotto contratto con il club orobico fino al 2025.