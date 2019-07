Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi di Duvan Zapata. Nel caso in cui una società volesse ingaggiarlo, il prezzo per strappare il colombiano ai bergamaschi sarebbe altissimo: almeno 55 milioni di euro. Atletico Madrid ed Inter, interessate al giocatore, sono avvisate.