Come in ogni maggio degli ultimi sette anni, anche in questo finale di stagione si diffondono voci sempre più insistenti di un Gian Piero Gasperini ai saluti con l'Atalanta. Il Napoli fino a ieri sembrava fare sul serio, peccato che i suoi tifosi la pensino diversamente. Difficile quindi che il tecnico di Grugliasco levi le tende in una realtà dove è inneggiato alla fine di ogni gara, per spostarsi in una città che sui social ha già espressamente dichiarato di non gradirlo.



Non solo, a Bergamo non si può parlare ancora di ciclo finito. Almeno fino al 4 giugno, almeno finché la Juve resta sotto l'Atalanta. Sabato sera ci sarà uno scontro diretto con vista sulla Champions contro l'Inter e, in caso di impresa dei bergamaschi e 4° posto raggiunto all'ultima giornata, Gasperini rimarrà legato ai colori nerazzurri come da contratto. Solo in caso di 7° posto, magari senza Conference se la Fiorentina vincerà la Coppa Italia, si potrà parlare di addio. Ma l'offerta giusta non è ancora arrivata e Napoli non pare essere tale.