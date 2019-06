L'ultimo nome per il centrocampo dell'Atalanta è quello di Seko Fofana, classe '95 dell'Udinese che nell'ultima stagione ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 32 partite. Secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo, però, per il centrocampista bianconero ci sarebbe l'ostacolo del prezzo: l'Udinese chiede 15 milioni per Fofana, cifra considerata eccessiva dal club nerazzurro.