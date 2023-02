Non solo Inter e Juventus in Serie A, Manchester City e Bayern Monaco all'estero. Giorgio Scalvini ha letteralmente incantato tutti e si prepara per essere la prossima grande plusvalenza dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Fichajes in Spagna c'è però una nuova grande pretendente per il difensore classe 2003 ed è l'Atletico Madrid eh per la prossima stagione cambierà gran parte della propria difesa oltre che il progetto tecnico in panchina.