Mentre la Tribuna Azzurra dell'Arechi va verso il sold out per la gara della Salernitana contro l'Atalanta, i tifosi nerazzurri pensano alle due partite successive. Salerno è difficile da raggiungere, serve la tessera del tifoso e l'obbligo di residenza in Lombardia, più semplice acquistare il biglietto per la gara di martedì sera contro il Sassuolo al Gewiss Stadium: prelazione abbonati alla Serie A 2019/20 attiva fino alle 23 di oggi, vendita libera dalle 10 del 17 alle 20.45 del 21 settembre; le Curve in prelazione costano dai 14 ai 22 euro.



Molti atalantini, vista la vicinanza e l'importanza del match, si sono già mossi anche per la gara a San Siro contro l'inter: il terzo anello blu riservato agli ospiti è in vendita sul circuito Vivaticket a €20,72.