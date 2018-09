Atalanta-Cagliari 0-1



Marcatori: 45' Barella (C)



Atalanta (3-4-3): Berisha; Mancini, Djimsiti (46' Gomez), Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Ali Adnan (63' Gosens); Pašalić (72' Barrow), Zapata, Rigoni. All. Gasperini.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro (74' Faragò), Bradaric, Barella; Ionita (67' Dessena); Sau (78' Farias), Pavoletti. All. Maran.



Arbitro: Fabio Maresca di Napoli (Di Vuolo, Villa; Serra).

Var: Federico La Penna di Roma.

AVar: Alberto Tegoni di Milano.



Ammoniti: 44' Djimsiti (A), 47' de Roon (A), 52' Ionita (C), 82' Dessena (C)



Espulsi: -



Note: serata fresca, terreno di gioco in perfette condizioni. Spettatori: 18.217 con 15.373 abbonati e 2.844 paganti.



Recupero: 1' , 5'.