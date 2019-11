Atalanta-Cagliari 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 32' p.t. aut. Pasalic, 14' s.t. Oliva (C)



Assist: 14' s.t. Simeone (C)



Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens (1' s.t. Hateboer), Gomez (1' s.t. Malinovskyi), Ilicic, Muriel (33' s.t. Barrow). All. Gasperini.



Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Castro (43' s.t. Ionita), Oliva, Rog (26' s.t. Nandez), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (40' s.t. Cerri). All. Maran.



Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Colarossi, Di Iorio; Rapuano)



Ammoniti: 15' p.t. Rog (C), 25' p.t. Lykogiannis (C), 12' s.t. Oliva (C), 22' s.t. Malinovskyi (A), 25' s.t. Toloi (A)



Espulsi: 39' p.t. Ilicic (A)