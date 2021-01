Atalanta-Cagliari 3-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 44' p.t. Miranchuk (A), 10' s.t. Sottil (C), 16' Muriel (A), 19' s.t. Sutalo (A)



Assist: 44' p.t. Muriel (A), 10' s.t. Vicario (C), 16' s.t. Gosens (A), 19' s.t. Muriel (A)



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Šutalo, Romero, Djimsiti, Mæhle, Pessina (1' s.t. de Roon), Freuler (30' s.t. Depaoli), Gosens (24' s.t. Hateboer), Malinovskyi, Miranchuk (24' s.t. Ilicic), Muriel (43' s.t. Palomino). All. Gasperini



Cagliari (4-3-2-1): Vicario, Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli (38' s.t. Lykogiannis), Nandez, Marin, Caligara (11' s.t. Joao Pedro), Sottil (38' s.t. Ounas), Tramoni (29' s.t. Pereiro), Pavoletti (11' s.t. Cerri). All. Di Francesco.



Arbitro: Federico Dionisi di L'Aquila.



Ammoniti: 35' s.t. Ilicic (A)