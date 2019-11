Come già reso noto, sarà Rosario Abisso di Palermo l'arbitro di Atalanta-Cagliari, il lunch match in programma al Gewiss Stadium domenica 3 novembre. Per il direttore di gara siciliano, si tratta della seconda sfida con i nerazzurri e il precedente non può che far sorridere la Dea, un po' preoccupata dalla forma di questo Cagliari che-a -3 in classifica- continua a stupire: nell'unico precedente datato 27 ottobre 2018, la Dea ha sconfitto con un perentorio 3-0 il Parma (aut. Gagliolo, Palomino e Mancini).



Più bilanciati i precedenti del Cagliari, per cui Abisso è una ben nota conoscenza: 7 in Serie A (3 vittore, 2 pareggi e 3 sconfitte) e 4 in Serie B (3 vittorie e 1 pareggio). L'ultima sfida risale al 20 aprile 2019, Cagliari-Frosinone 1-0 con rete di Joao Pedro, su calcio di rigore.