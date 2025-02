Getty Images

Atalanta-Cagliari, la moviola: Brescianini segna, ma c'è fallo di Posch su Caprile. La Dea chiede un rigore

Redazione CM

16 minuti fa

1

Atalanta-Cagliari è una sfida valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito tutti gli episodi da moviola raccontati da Calciomercato.com:



Atalanta-Cagliari, sabato 15 febbraio h.15:00



Arbitro: Marchetti

Assistenti: Vecchi/Mokhtar

IV uomo: Cosso

Var: Guida

Avar: Manganiello



82' - L'Atalanta chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Augello: Marchetti, però, fa giocare in quanto Toloi è a distanza troppo ravvicinata e il tocco viene giudicato non punibile.



59' - Sugli sviluppi di un corner, Posch salta e si scontra con Caprile che va giù: il pallone finisce a Brescianini che segna. Il direttore di gara, però, fischia fallo per carica sul portiere.