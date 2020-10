Tocca ancora a Muriel con Zapata; riposa Freuler in mediana, c'è Pasalic in coppia con de Roon. Esordio dall'inizio per Godin in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari:



Atalanta: Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.



Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.