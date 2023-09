Atalanta-Cagliari (domenica 24 settembre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'esordio vincente in Europa League, i bergamaschi si presentano a questa sfida con 6 punti in classifica, 4 in più dei sardi neo-promossi a quota 2.



LE ULTIME - Gasperini perde Scamacca per infortunio. Dall'altra parte Ranieri deve ancora fare a meno di Lapadula.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.



CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri.