Atalanta-Cagliari LIVE, le formazioni ufficiali: Retegui con Samardzic e Brescianini, c'è Felici

Getty Images

Archiviata la sfida che ha aperto la 25esima giornata del campionato di Serie A, che ha visto il Bologna imporsi per 3-2 sul Torino, scende in campo l'che ospita ilin una sfida che mette punti pesanti in palio. La Dea, infatti, ha l'occasione di avvicinarsi all'Inter, approfittando dello scontro diretto tra i nerazzurri e la Juventus. I sardi, invece, sono reduci dalla vittoria nello scontro diretto contro il Parma e vogliono dare filo da torcere alla formazione allenata da Gian Piero Gasperini.Carnesecchi; Toloi, Hien, Posch; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Atalanta-Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.