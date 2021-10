IL TABELLINO

Peccato, peccato, peccato.che nella ripresa giocata in sciarpa e sciabola dal Manchester Unitednei primi 45’ grazie ai gol di. Un tempo per uno, il primo tutto dell’Atalanta che ha annichilito il blasonato avversario, affrontandolo a viso aperto e senza timori reverenziali. La ripresa tutta dei, che sarebbero una grande squadra se si ricordassero di giocare sempre da squadra come hanno fatto, appunto, nel secondo tempo dell’Old Trafford.Lo United riguadagna la testa della classifica del girone F, scavalcando i bergamaschi.per la squadra di Gasperini, che resta a quattro punti, raggiunta dal Villareal vittorioso a Berna contro lo Young Boys.Squadre in campo e sorpresa,. Anche Gasperini ha mischiato le carte, il duo Zapata-Malinovsky annunciato di punta, è trattenuto fra le riserve, giocano ilicic e Muriel. Old Trafford gremito e tutti gli spettatori sono senza mascherina, alla faccia della nuova ondata del Covid che sta flagellando il Regno Unito. I calciatori delle sue squadre si inginocchiano prima del fischio di avvio dell’arbitro, il polacco Marciniak.Lo United schiera il tridente Greenwood, Rashford e Ronaldo, supportati dal piedino delicatissimo di Bruno Fernandes, in Italia ex di Novara, Udinese e Sampdoria., in campionato i Red Devils (nella serata senza Varane e Martial) sono al sesto posto, nonostante i gol di Ronaldo e in Champions viaggiano con un punto di ritardo sull’Atalanta, a causa della sconfitta patita contro Lo Young Boys.Hateboer, Toloi, Djimsiti, Pessina e Gosens e il sesto sarà Demiral, fermato in corso d’opera da un guaio muscolare. Il Gasp è costretto ad arretrare De Roon sulla linea di difesa.di movimento nella metà campo avversaria. E raccoglie i frutti della sua faccia tosta. Primo scossone al quarto d’ora. Ilicic imbuca con un colpo da bigliardo sulla corsa di, perfetto il taglio da destra dell’esternoda due metri fa secco De Gea. Atalanta in vantaggio, gran festa tra i 650 tifosi della Dea saliti fino a Manchester.Demiral monta una guardia arcigna su Ronaldo, suo compagno di squadra alla Juventus, Palomino non sbaglia un colpo arginando Greenwood e i frequenti incroci fra i tre attaccanti di Solskyaer non aprono i varchi utili per mettere ansia a Musso. Fred ha una buona chance su un cross da destra di Ronaldo spizzato a centro area da Fernandes, il suo tiro potente e centrale trova i guantoni di Musso.specie a sinistra dove agiscono Zappacosta e Ilicic. Alla mezz’ora il raddoppio. Corner calciato al bacio da Ilicic, svetta il testone die De Gea ci resta di sale. Il difensore del Gasp dal quarto d’ora di gioco lamenta un fastidio muscolare alla coscia destra ma regge e si permette addirittura quello stacco imperioso e al 40’ salva in spaccata su Rashford giunto quasi a tu pe tu con Musso. L’arbitro (ottima direzione di gara) cancella l’azione per un fuorigioco dell’inglese. Brividi nel finale di tempo con Fred e Rashford, imbeccati da assist deliziosi di Fernandes mancano il facile bersaglio e il gol.. Il Manchester si ricorda di essere una Grande, i suoi solisti finalmente giocano da squadra, il fraseggio stretto e rapido schiaccia l’Atalanta nei trenta metri finali,Palla gol per Ronaldo dopo tre minuti (dal solito Fernandes) Cristiano scarica il destro sul torace di Musso. Rashford sulla ribattuta scarica sui cartelloni pubblicitariTocco errato di Ilicic a centrocampo (la ricetta ideale per armare lo United),l’artista la gioca di prima su, l’attaccante brucia De Roon e scarica in gol con un diagonale chirurgico. Red Devils di nuovo in partita.Gasperini richiama Muriel e manda dentro la cavalleria pesante, tocca a Zapata. McTominay schianta il palo da tre metri (assist di Greenway che a destra mette in croce Lovato). Ancorasugli altari con una paratona su Ronaldo. Solskjaer richiama McTominay e Rashford per(finalmente!) e Cavani, Gasperini risponde con Malinovsky e Miranchuk per Ilicic e Pasalic. L’Atalanta riprende quota e si riaffaccia nella metà campo inglese e al 26’ potrebbe triplicare.Purtroppo lo slancio dei ragazzi del Gasp si affievolisce e il Manchester (Sancho è subentrato a Greenwood) riprende a comandare il gioco. Alla mezz’ora sfonda: su un lungo cross da sinistra spunta in areaSi torna in parità. 2-2. L’Atalanta ha speso parecchio nel primo tempo, non riesce più a riproporsi in avanti. I Red Devils annusano l’impresa.e il 3-2 è cosa fatta. Generoso il forcing finale dell’Atalanta ma nella bolgia festosa dell’Old Trafford gli inglesi non mollano di un centimetro. Finisce in gloria per loro, il calcio è questo. L’Atalanta è caduta combattendo fino all’ultima stilla di sudore. Che altro dire se non: bravi ragazzi!15' pt Pasalic (A), 29' pt Demiral (A), 8' st Rashford (M), 30' st Maguire (M), 36' st Ronaldo (M)15' pt Zappacosta (A), 29' pt Koopmeiners (A), 8' st Bruno Fernandes (M), 30' st Bruno Fernandes (M), 36' st Shaw (M)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred (43' st Matic), McTominay (21' st Pogba); Greenwood (28' st Sancho), Bruno Fernandes, Rashford (21' st Cavani); Ronaldo. All. Solskjaer.Musso; De Roon, Demiral (1' st Lovato), Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners (35' st Pezzella), Maehle; Pasalic (23' st Malinovskyi); Ilicic (23' st Miranchuk), Muriel (11' st Muriel). All. Gasperini.Arbitro: Marciniak (POL)Ammoniti: 10' st Lovato (A), 12' st Pasalic (A), 12' st de Roon (A), 19' st Shaw (M), 35' st Palomino (A), 48' st Matic (M), 50' st Cavani (M)