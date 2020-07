Saranno Neymar e Mauro Icardi a guidare l'attacco del Psg nei quarti di finale di Champions League, il 12 Agosto contro l'Atalanta. Dopo il KO di Kylian Mbappé, il difensore nerazzurro Mattia Caldara sta studiando i video con le mosse dell'ex attaccante dell'Inter. E si è già allenato, in una prova generale dal sapore europeo, con Zlatan Ibrahimovic, che è riuscito a contenere con astuzia e lucidità nella gara di San Siro: come riporta TuttoSport, sta crescendo sempre di più l'ex Milan, giunto alla settima presenza su dieci gare giocate dall’Atalanta dopo la ripresa del campionato.



FINALE- Se contro il bresciano Ernesto Torregrossa ha avuto qualche difficoltà, con i Top Player Caldara sembra partire con una marcia in più. E la prova del 9 sarà la gara contro l'Inter, possibile scontro diretto per il secondo posto, che si giocherà tra il 31 luglio e l'1 agosto. Lì Caldara dovrà fronteggiare Romelu Lukaku, un vero colosso abituato ai palcoscenici internazionali, in una Finale da 90' che avrà molte similitudini con la gara secca di Lisbona.