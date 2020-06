Arriva l'ora del riscatto per il difensore nerazzurro Mattia Caldara, in tutti i sensi. Ora che José Luis Palomino è alle prese con l'infortunio, potrà di nuovo indossare la maglia da titolare con l'Atalanta e dimostrare al tecnico Gian Piero Gasperini di meritarsi un posto fisso dal 1' nelle ultime 13 gare di stagione.



DI NUOVO PROTAGONISTA- Dopo il doppio infortunio, al tendine d'Achille e al crociato, che l'ha costretto allo stop prolungato nella sfortunata parentesi al Milan, il difensore bergamasco si è rimesso al passo dei colleghi nerazzurri allenandosi a casa e sui campi di Zingonia durante la pausa forzata del campionato. Le forze fisiche sono recuperate, quelle mentali anche, rafforzate dalla nascita del primogenito Alessandro, a cui vuole dedicare il primo gol della ripartenza.



SOGNO AZZURRO E RISCATTO- Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, fare bene con la maglia nerazzurra servirà a Caldara anche per conquistare un'altra maglia, quella Azzurra per Euro2021. Se la competizione avesse avuto luogo quest'estate, l'ex Milan non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere convocato dal ct Mancini, che ora invece ha un altro anno a disposizione per vagliare tutte le soluzioni. Raggiunto il traguardo Nazionale grazie alle prodezze con la maglia orobica, l'Atalanta sarebbe ben felice di riscattarlo dal Milan tra meno di 12 mesi per 15 milioni di euro.