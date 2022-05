Un grande pasticcio che ora rischia di diventare un grosso problema di sicurezza, tanto che molti tifosi dell'Atalanta stanno decidendo di non andare più a San Siro domenica sera: per la partita contro il Milan, di scena al Meazza alle 18, i 4.100 biglietti riservati al settore ospiti nerazzurro sono stati acquistati anche da tifosi rossoneri. Come è stato possibile? Semplice, pur vietando la vendita sui circuiti online Vivaticket, molti milanesi o sostenitori del Diavolo abitanti a Bergamo e dintorni, si sono recati nelle tabaccherie orobiche comprandolo personalmente, dato che l'Osservatorio ha ritenuto non dovesse essere obbligatoria la Dea Card, la tessera del tifoso nerazzurra, per questa trasferta.



Da una prima ricerca, pare che almeno un migliaio di rossoneri che non erano riusciti a comprare il biglietto negli altri settori, pur di non mancare all'ultima gara casalinga con in palio lo scudetto, si presenteranno nel settore ospiti. I nerazzurri non vogliono farli entrare e temono disagi: molti rossoneri stanno quindi tentando di rivendere i loro biglietti a 8 volte il loro valore (da 9€ a 80€).