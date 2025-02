Getty Images

Atalanta, stop nel riscaldamento per Carnesecchi: col Torino gioca Rui Patricio

Federico Targetti

36 minuti fa



Un altro infortunio in casa Atalanta: dopo Kossounou e Scalvini, gli ultimi a farsi male in difesa, il reparto arretrato contro il Torino perde all'ultimo anche Marco Carnesecchi. Il portiere nerazzurro, annunciato titolare, ha avuto un problema nel riscaldamento e deve lasciare il posto a Rui Patricio.



Si tratta dell'esordio in Serie A con la maglia dell'Atalanta per il portiere ex Roma, arrivato in estate. Per lui, fino a questo momento, solo una presenza in stagione, in Coppa Italia nella larga vittoria contro il Cesena. Ora si attendono novità da parte della Dea sulle condizioni di Carnesecchi.