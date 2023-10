Marco Carnesecchi, secondo portiere dell'Atalanta solo per formalità, ieri ha commentato così a Sky la sua bella prestazione che è valsa il quinto clean-sheet di fila in casa: "Per l'esordio in casa oggi ero molto emozionato, ero teso, ma poi quando l'arbitro fischia non si pensa più a niente. Abbiamo sofferto ed è una cosa che ci serve perché dà valore alla vittoria, poi sono molto felice per la parata di oggi. È una cosa che mi inorgoglisce. La porta inviolata non è solo merito dei portieri, vuol dire che tutti difendiamo bene. È merito anche delle punte, finché si difende tutti insieme vuol dire che tutto funziona".



MUSSO- "La sto vivendo molto bene, siamo molto contenti. Il mister sta dando spazio anche a me, l'improntante è il risultato finale. Ci aiutiamo a vicenda, finché posso solo felice di dare una mano a Musso e lui la dà a me".



GASPERINI- "È un mago, un maestro. Richiede tanto, ma ci insegna tanto. È davvero un maestro per me".